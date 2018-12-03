أديرة وكنائس "أبوسيفين" تحتفل بعشية عيد استشهاده

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بعشية عيد القديس أبوسيفين، بمعظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية التي تدعى بـاسمه.



ومن أشهر الأديرة والكنائس التي تحتفل بعيد القديس أبوسيفين، دير القديس أبوسيفين للراهبات بمصر القديمة، برئاسة الأنبا يوليوس، أسقف عام مصر القديمة والمنيل، وفم الخليج، وأسقف الخدمات العامة، ودير القديس أبوسيفين للراهبات بالإسكندرية، ودير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس "أبوسيفين القبطي الأرثوذكسي" بطموه برئاسة الأنبا صموئيل رئيس الدير.



