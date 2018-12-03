القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
الكرازة
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:27 م

أديرة وكنائس "أبوسيفين" تحتفل بعشية عيد استشهاده

أديرة وكنائس أبوسيفين
ماريان رسمى
dostor.org/2421085

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بعشية عيد القديس أبوسيفين، بمعظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية التي تدعى بـاسمه.

ومن أشهر الأديرة والكنائس التي تحتفل بعيد القديس أبوسيفين، دير القديس أبوسيفين للراهبات بمصر القديمة، برئاسة الأنبا يوليوس، أسقف عام مصر القديمة والمنيل، وفم الخليج، وأسقف الخدمات العامة، ودير القديس أبوسيفين للراهبات بالإسكندرية، ودير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس "أبوسيفين القبطي الأرثوذكسي" بطموه برئاسة الأنبا صموئيل رئيس الدير.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ شهرين

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ 3 شهر

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 3 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 3 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

منذ 3 شهر

البابا تواضروس يترأس أسبوع "العودة للجذور" بدير الأنبا بيشوي

الآن

جروس يحفز لاعبي الزمالك ويطالبهم بالفوز على المصري

فرنسا: تجارب إيران الصاروخية استفزاز مزعزع للاستقرار

"الأرصاد": عدم استقرار الطقس بدءًا من الأربعاء

الفريق أول محمد زكى يلتقى وزراء دفاع فرنسا واليونان وقبرص

الأكثر قراءة

نهال عنبر تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجلها

"الأعلى الإعلام" يمنع بث فضائية LTC لحين تقنين أوضاعها

هيفاء وهبي تثير الجدل بعد إطلالتها الـ"مرعبة"

مقتل شخص وإصابة عشرات في تحطم حافلة تقل فريق كرة قدم بأمريكا

ألبومات الصور

وجوه من شارع المعز

ذكرى وفاة أحمد فؤاد نجم

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

نهال عنبر تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجلها

"الأعلى الإعلام" يمنع بث فضائية LTC لحين تقنين أوضاعها

هيفاء وهبي تثير الجدل بعد إطلالتها الـ"مرعبة"

مقتل شخص وإصابة عشرات في تحطم حافلة تقل فريق كرة قدم بأمريكا

كشكول

غدًا.. افتتاح المعرض الخيري للملابس الشتوي بجامعة عين شمس

التعليم: مسموح لطلاب الأول الثانوي دخول الامتحان بالكتاب

"أمهات مصر" تطالب المدارس بتنظيم زيارات طلابية لوحدات القوات المسلحة

«توعية ضد أعمال التحرش والعنف» ندوة بتجارة عين شمس

الشرقية.. جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع بالصف الأول الثانوي

الأمصار

فرنسا تدين تجارب إيران الصاروخية: استفزاز مزعزع للاستقرار

بعد زيارة ناجحة.. ولي العهد السعودي يغادر الجزائر

بعد موافقة التحالف العربي.. طائرة جرحى الحوثي تغادر صنعاء لمسقط

اتفاق سعودي جزائري لإنشاء مجلس للتنسيق بين البلدين

لوقف سباق التسلح.. ترامب يلمح لاتفاق أمريكي صيني قريبا

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

5 مهمات لغزو المريخ إحداهما عربية

أم تدعي وفاة ابنتها لجمع التبرعات

"ناسا": مخلوقات من الفضاء الخارجي زارت الأرض

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

علاج طبيعي يحل مشكلة التهاب الجيوب الأنفية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎