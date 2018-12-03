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اقتصاد
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:29 م

زيادة صادرات جازبروم من الغاز إلى أوروبا

زيادة صادرات جازبروم
dostor.org/2421001

أعلنت شركة "جازبروم" عن زيادة صادراتها إلى الخارج بنسبة 2.6 % خلال الأشهر الـ 11 من العام الحالي، ليصل حجمها إلى 179.9 مليار متر مكعب من الغاز.

وأوضحت شركة "جازبروم" في بيان لها أن الحديث يدور عن الصادر إلى الدول الأجنبية من دون حساب جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وعلى وجه التحديد ازداد حجم صادرات "جازبروم" إلى ألمانيا بنسبة 9.6 % (أو بمقدار 4.6 مليار متر مكعب من الغاز)، وإلى النمسا بنسبة 21%(1.7 مليار متر مكعب) وإلى هولندا بنسبة 34.6 % (1.4 مليار متر مكعب)، وإلى فرنسا بنسبة 6.4 % (0.7 مليار متر مكعب)، إضافة إلى ذلك ازدادت الصادرات إلى كل من هنجاريا (بنسبة 9.6 %) وجمهورية التشيك (7.8%) واليونان (13.4%) وفنلندا (10.6%) ورومانيا (25.4%).

وتوقّع رئيس شركة "جازبروم" أليكسي ميلر في وقت سابق أن يكون حجم الصادرات في 2018 نحو 205 مليارات متر مكعب.

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