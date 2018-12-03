القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
مصر
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:16 م

وزير التعليم العالى يشارك فى قمة المعرفة بالإمارات

وزير التعليم العالى
dostor.org/2420988

يشارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات الدورة الخامسة لـ"قمة المعرفة 2018.. الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة" المنعقدة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومي 5 و6 ديسمبر الجاري، وذلك تلبية لدعوة رسمية للمشاركة.

وأوضحت الوزارة، في بيان. اليوم الإثنين، أن القمة ينظمها مشروع المعرفة العربي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات العربية والعالمية، وتتضمن القمة إطلاق النسخة الثانية من مؤشر المعرفة العالمي.

ومن المقرر أن يتم تخصيص جلسة كاملة خلال القمة يوم الخميس المقبل، يقدم فيها وزير التعليم العالي بالاشتراك مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عرضا تقديميا حول الرؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم في مصر، وعلى هامش مشاركة وزير التعليم العالي في قمة المعرفة، سوف يعقدان عددا من المقابلات والعديد من الزيارات الميدانية لمؤسسات التعليم العالي بدولة الإمارات.

وتهدف قمة المعرفة إلى إلقاء الضوء على أهم القضايا المعرفية الراهنة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وعرض الحلول لمواجهة التحديات، بهدف تحقيق التقدم للأمم وتنميتها المستدامة ورفاهية شعوبها.

وتركز قمة المعرفة في دورتها الخامسة على سبل توظيف الابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية واستثمارها بفاعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة دور الشباب في بناء اقتصاد المعرفة الذي تعد فيه المعلومات المصدر الاستراتيجي الأساسي.

يذكر أن مشروع المعرفة العربي، هو مبادرة مشتركة بين المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ

منذ 4 أيام

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

منذ أقل من شهر

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

الآن

شيخ الصيادين بالسويس: قوات البحرية ما زالت تبحث عن المفقودين

استعدادات بجامعة المنيا لتكريم العقيد ساطع النعماني

"التنمية المحلية" تعلن عن إغلاق مقالب قمامة رغم احتياج القاهرة

السيسى يدعو «سائقة التروسيكل» للمشاركة بالمؤتمر الوطنى للشباب

الأكثر قراءة

تنازل مقدمى البلاغ ضد رانيا يوسف بسبب فستانها "الفاضح"

غرق شوارع وسط الإسكندرية وأزمة مرورية بسبب الأمطار

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

ألبومات الصور

وجوه من شارع المعز

ذكرى وفاة أحمد فؤاد نجم

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

تنازل مقدمى البلاغ ضد رانيا يوسف بسبب فستانها "الفاضح"

غرق شوارع وسط الإسكندرية وأزمة مرورية بسبب الأمطار

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

كشكول

حقيقة عقد امتحان "وطنى" لطلاب الرابع الإبتدائي

حبس مسئولين بمدرسة "المنارة" بتهمة الاستيلاء على ربع مليون جنيه من الطلاب

"المهن التعليمية" تكشف حقيقة إقرار خصومات على رواتب المعلمين

نهضة مصر توقع بروتوكولات مع التعليم والهجرة هدفها بناء الأنسان المصري

«أولي ثانوي».. طلاب تحت وطأة التجربة الجديدة

الأمصار

اتفاق سعودي جزائري لإنشاء مجلس للتنسيق بين البلدين

لوقف سباق التسلح.. ترامب يلمح لاتفاق أمريكي صيني قريبا

بعد معاناة مع المرض.. رحيل رئيس نادي برشلونة السابق

معجزة عودة القذافي.. ورواد السوشيال ميديا: هل لازال العقيد حي؟

البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء الحروب بشكل نهائي من الكوكب

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

"ناسا": مخلوقات من الفضاء الخارجي زارت الأرض

احذر "بصمة آيفون" التي تسلبك أموالك

10 أماكن سرية لا تسمح "جوجل " بزيارتها

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

السهر الزائد يضاعف احتمالات الإصابة بالسكري

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎