وزير التعليم العالى يشارك فى قمة المعرفة بالإمارات

يشارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات الدورة الخامسة لـ"قمة المعرفة 2018.. الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة" المنعقدة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومي 5 و6 ديسمبر الجاري، وذلك تلبية لدعوة رسمية للمشاركة.



وأوضحت الوزارة، في بيان. اليوم الإثنين، أن القمة ينظمها مشروع المعرفة العربي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات العربية والعالمية، وتتضمن القمة إطلاق النسخة الثانية من مؤشر المعرفة العالمي.



ومن المقرر أن يتم تخصيص جلسة كاملة خلال القمة يوم الخميس المقبل، يقدم فيها وزير التعليم العالي بالاشتراك مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عرضا تقديميا حول الرؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم في مصر، وعلى هامش مشاركة وزير التعليم العالي في قمة المعرفة، سوف يعقدان عددا من المقابلات والعديد من الزيارات الميدانية لمؤسسات التعليم العالي بدولة الإمارات.



وتهدف قمة المعرفة إلى إلقاء الضوء على أهم القضايا المعرفية الراهنة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وعرض الحلول لمواجهة التحديات، بهدف تحقيق التقدم للأمم وتنميتها المستدامة ورفاهية شعوبها.



وتركز قمة المعرفة في دورتها الخامسة على سبل توظيف الابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية واستثمارها بفاعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة دور الشباب في بناء اقتصاد المعرفة الذي تعد فيه المعلومات المصدر الاستراتيجي الأساسي.



يذكر أن مشروع المعرفة العربي، هو مبادرة مشتركة بين المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.