القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
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الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:13 م

وفاة والد لاعب كرة أثناء حضور مباراة ابنه

وفاة والد لاعب كرة
dostor.org/2420984

توفي والد لاعب كرة قدم سعودي، خلال حضوره مباراة شارك فيها ابنه، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وشهدت المباراة، التي جمعت بين ناديي الوطن والاتحاد السعوديين، وفاة والد عاصم الحجاجي، لاعب الوطن بمنطقة جازان، إثر أزمة قلبية، وذلك أثناء حضوره اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بالمنطقة، وفق تغريدة نشرها النادي على حسابه في تويتر.

ونعى اللاعب، والده، عبر تويتر، قائلا: "أبي كنت لي كل شيء.. كنت الأب والأخ والصديق، سبعة عشر عاما قضيتها معك لم تكن كافية ولكنها الأقدار".

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