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عالم
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:12 م

ترامب: أنا وشي قادران على تحقيق تغييرات إيجابية في العديد من القضايا

ترامب: أنا وشي قادران
dostor.org/2420981

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن لديه علاقات قوية جدا وشخصية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مشددا على أنهما الشخصان الوحيدان القادران على تحقيق تغييرات إيجابية هائلة في قضايا التجارة، وغيرها بين الشعبين الأمريكي والصيني.

وقال ترامب، في تغريدات منفصلة على "تويتر"، اليوم الاثنين: "أنا والرئيس شي جي بينج لدينا علاقات شخصية وقوية جدا، فأنا وهو الشخصان القادران على تحقيق تغييرات إيجابية هائلة في التجارة، وما أبعد من ذلك، بين أمتينا العظيمتين"، مضيفا أن "حل قضية كوريا الشمالية أمر عظيم للصين وللجميع".

ووصف ترامب، في تغريدة أخرى، لقاءه مع الرئيس الصيني في الأرجنتين بالاستثنائي، مشيرا إلى أن العلاقات الصينية- الأمريكية، وثبت قفزة كبيرة إلى الأمام، وأنهما يتطلعان لأشياء جيدة في المستقبل.

كانت الصين قد وافقت، اليوم، على تخفيض وإلغاء التعريفات الجمركية على السيارات القادمة إلى الصين من الولايات المتحدة.

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