السهر الزائد يضاعف احتمالات الإصابة بالسكري

قالت نتائج دراسة جديدة إن الذين يبالغون في السهر، ويجدون صعوبة في الاستيقاظ مبكرًا، تتضاعف لديهم احتمالات الإصابة بالسكري بمعدل مرتين ونصف، مقارنة بمن يستيقظون في الصباح الباكر.



ووجدت الدراسة، التي أجريت في جامعة نورث أمبريا ببريطانيا، أن اضطراب عادات النوم واليقظة على هذا النحو يؤثر سلبًا على العادات الغذائية، ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.



وحسب الدراسة التي نُشرت في دورية "أدفانسس إن نيوتريشن"، يرتبط السهر بعادات غذائية غير صحية، مثل تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وكثرة تناول مشروبات الكافيين، واستهلاك مشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية، إلى جانب قلة أكل الخضروات والفواكه.



وتتأثرعملية التمثيل الغذائي، وحرق السعرات الحرارية، نتيجة كثرة السهر وعدم الاستيقاظ مبكرًا، وينعكس ذلك على تضاعف احتمالات الإصابة بأمراض السكري، والقلب، وزيادة الوزن نتيجة العادات الغذائية غير الصحية.



وحثّت الدراسة على مراقبة عادات النوم، واليقظة على مدى الأسبوع، وعدم الاستسلام للسهر عدة أيام متتالية.