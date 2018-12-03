وفاة نونيز رئيس برشلونة السابق عن 87 عامًا

توفي جوسيب لويس نونيز، رئيس نادي برشلونة السابق، عن 87 عاما، اليوم الاثنين.

وقال برشلونة، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في بيان: "يشعر نادي برشلونة بالحزن لوفاة جوسيب لويس نونيز رئيس النادي لمدة 22 عاما (1978-2000) وأحد رموز النادي بالعصر الحديث".

وتولى نونيز رئاسة برشلونة في واحدة من أنجح فترات النادي، وحصد لقب كأس أوروبا لأول مرة في 1992، كما أحرز لقب الدوري سبع مرات.

وعين نونيز الهولندي يوهان كرويف مدربا صاحب رؤية للفريق، وكان وراء تحقيق نجاحات هائلة، واكتشاف الكثير من المواهب الرائعة.