القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
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فن
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:09 م

250 جنيهًا سعر تذكرة حفل كايروكي وزاب ثروت بالجامعة الأمريكية

250 جنيهًا سعر تذكرة
نرمين مقبل
dostor.org/2420972

طرحت الجهة المنظمة لحفل فريق الأندرجراوند الشهير "كايروكي"، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري، بمشاركة الفنان زاب ثروت، والمطرب ساري هاني، فى ساحة الجامعة الأمريكية بفرعها بالتجمع الخامس، التذاكر الخاصة بالحفل.

وفى مفاجأة للجمهور، تضمنت التذاكر فئة واحدة فقط تبلغ قيمتها 250 جنيهًا، ما يعتبر سعرا مناسبا مقارنة بأسعار تذاكر حفلات الجامعات الخاصة.

ومن المقرر أن يبدا الحفل فى الثامنة مساءً، ويقدم "كايروكى" مجموعة كبيرة من أغانيهم، منها: "صوت الحرية، اتجنن، السكة شمال، الكيف، نقطة بيضا، ليلى، الله ماعايز، غريب، مربوط بأستك".

فيما يتغنى الفنان زاب ثروت والمطرب ساري هاني، بباقة من أعمالهما منها ألبوم "المدينة"، الذي احتوى على 8 أغان بشكل مختلف وجديد، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه.

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