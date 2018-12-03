البنك الأهلي يشارك في معرض القاهرة الدولي للاتصالات

شارك البنك الأهلي المصري بحضور فعال في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالاتCairo ICT والذى أقيم في الفترة من 25 الى 28 نوفمبر الماضي وشهد حضور وتمثيل من مختلف الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات والمهتمين بالتكنولوجيا الحديثة بكافة مجالاتها.



من جانبه، أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن حرص البنك على المشاركة في المؤتمر يأتي في اطار اهتمام البنك بضرورة التحول إلى الصيرفة الإلكترونية والتي يتخذ البنك الدور الريادي فيها حيث يسعى من خلال خطط واستراتيجيات مدروسة إلى دعم التحول إلى المدفوعات والمنتجات الإلكترونية والذى يتضح بشكل كبير فيما يطلقه من منتجات وخدمات تتوافق مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال ومنها ما أطلقه من منظومة الدفع الإلكتروني التي تشمل محفظة الفون كاش وخدمة NBE pay التي تتيح لحاملي بطاقات الخصم المباشر ومسبقه الدفع والائتمانية العديد من الخدمات اضافة الى الإنترنت البنكي الذى يهدف البنك إلى التوسع في خدماته من خلال اتاحة اجراء جميع العمليات والخدمات المصرفية الكترونيا والتي تعمل على توفير وقت العميل الذى يمكن له إتمام جميع خدماته المصرفية دون الحاجه للذهاب للبنك ومنها التحويل بين الحسابات وسداد رصيد بطاقات الائتمان وغيرها من الخدمات، إضافة إلى اعتزام البنك افتتاح عدد من الفروع الرقمية لأول مرة في مصر خلال الفترة القادمة.



صرحت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن اهتمام البنك بالصيرفة الإلكترونية يواكب التطور في السوق المصرفية في مصر والعالم، وسعيا للوصول إلى شريحة الشباب بوصفها الشريحة الأكبر في المجتمع، والتي تهتم بالتكنولوجيا بشكل عام، مؤكدا على أن البنك يستهدف افتتاح خمسة فروع رقمية جديدة خلال الشهور الثلاثة القادمة والتي ستعد تجربة فريدة للعملاء من خلال التعامل فقط مع الوسائل التكنولوجية دون أي تدخل بشري، مضيفة أن البنك شارك أيضا في ملتقى الابتكار الذى أقيم على هامش المؤتمر للعام الثالث على التوالي، والذي يخصص للشباب المبدعين ورواد الأعمال لاستعراض مشروعاتهم المبتكرة بجانب تنظيم مجموعة من الجلسات النقاشية تشجيعا منه لهؤلاء الشباب وحرصا على دعمهم في تحقيق الاستفادة القصوى من مشروعاتهم والتي تعود بالفائدة المرجوة على الاقتصاد القومي، وهو الذى يأتي في إطار الاهتمام الذى يوليه البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التي يديرها الشباب دعما لتوجهات الدولة في هذا الشأن.



وتنافس في الملتقي 50 شركة من الشركات الناشئة والتي تنوعت مجالاتها بين التدريب، تصميم المواقع والتطبيقات الالكترونية والترفيه والتي تم تقييمها استنادا الى قوة الفكرة وامكانية تطبيقها اضافة الى تناغم فريق العمل وقدرته على التخطيط نهاية بتأثير الفكرة على المجتمع.



قام بتسليم الجوائز للشباب الفائزين بالجائزتين الاولي والثانية ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك وكانت فكرة المشروع الفائز بالجائزة الاولي قائمة على تصميم موقع الكتروني بهدف التعامل مع مخلفات الشركات والمصانع التي ترغب في التخلص من مخلفاتها والشركات الراغبة في شراء تلك المخلفات، اما المشروع الفائز بالجائزة الثانية فهو قائم على تطبيق الكتروني للسيدات والفتيات لإرشادهم لأقرب مدربة قيادة سيارات لهم والتي تتيح لهم التدريب على اجتياز اختبارات القيادة او توجيههم لأقرب متخصص في اصلاح او شراء السيارات.



وأكدت داليا الباز أن البنك الأهلي المصري يعمل على توظيف البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات الحديثة المتاحة لديه لتوفير أفضل خدمة لعملائه، مشيرة إلى أهمية تبنى التكنولوجيا المالية Fintech في البنوك المصرية وأنه في ذات الإطار سبق للبنك الأهلي المصري الانضمام لعضوية إحدى كبرى المبادرات الخاصة بأبحاث وتطبيقاتBlock chain التي يمكن من خلالها تنفيذ المعاملات الفورية بدرجة عالية من الكفاءة والأمان.