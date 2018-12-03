ترامب: أنا على يقين ببدء محادثات مع رئيسي الصين وروسيا حول التسلح

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه على يقين بأنه سيبدأ محادثات في المستقبل القريب مع الرئيسين الصيني، شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، حول وقف سباق التسلح.



وأضاف "ترامب"- في تغريدة على "تويتر" اليوم الإثنين: "أنا على يقين بأنني في وقت ما في المستقبل سأبدأ محادثات مع الرئيس الصيني بينغ، والرئيس الروسي بوتين، حول وقف سباق التسلح".



وتابع الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة أنفقت 716 مليار دولار هذا العام على الأسلحة، وهذا ضرب من الجنون".

