ويلتون يهدى الشارقة فوزًا مثيرًا على الوحدة فى الإمارات

أحرز البرازيلي ويلتون سواريز، هدفين قرب النهاية ليهدى الشارقة الفوز 3-2 على مضيفه الوحدة والانفراد بصدارة دورى المحترفين الإماراتى لكرة القدم، اليوم الإثنين.



وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل 1-1، منح ويلتون التقدم للوحدة فى الدقيقة 85، ثم تعادل محمد الحمادي للوحدة بعد دقيقتين قبل أن يحرز ويلتون هدف الانتصار فى الدقيقة 89.



وبات رصيد الشارقة 28 نقطة من 12 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة والعين، ويلعب العين مع الوصل اليوم الإثنين.



وفي لقاء آخر فاز اتحاد كلباء 3-1 على دبا الفجيرة المتعثر ليحقق انتصاره الأول في ثماني مباريات ويتقدم إلى المركز السابع.