الرئيس البولندي يدافع عن اعتماد بلاده على الفحم في إنتاج الطاقة

دافع الرئيس البولندي، أندريه دودا، عن اعتماد بلاده على الفحم في إنتاج الطاقة.

جاء ذلك في مستهل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، الذى انطلقت فعالياته، اليوم الاثنين، في مدينة كاتوفيتسه البولندية.

وقال دودا، في أول أيام المؤتمر المستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، إن "استخدام الموارد الذاتية الطبيعية، وهي الفحم في حالة بولندا، مع دعم أمن الطاقة، لا يتعارض مع حماية المناخ وإحراز تقدم في هذا المجال".

تجدر الإشارة إلى أن البلد المضيف لمؤتمر حماية المناخ يعتمد على الفحم في إنتاج نحو 80% من الطاقة الكهربائية لديه، وهو يجعل المعنيين بحماية البيئة يدرجون بولندا ضمن الدول المتسببة في التغير المناخي.

وتتضمن خطط الحكومة القومية المحافظة في وارسو الاستمرار في الاعتماد على الفحم مستقبلا كمصدر مهم في إنتاج الطاقة.

وأوضح دودا أن بلاده تعد مثالا في مسألة حماية المناخ، إذ إنها تنتهج طريق "التطوير المتوازن"، لافتا إلى أن بولندا خفضت من انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 30% خلال الأعوام الثلاثين الماضية، مع احتفاظها بإحزار تقدم اقتصادي مطرد.

وينتقد حماة البيئة في منظمة السلام الأخضر (جرين بيس)، بولندا، قائلين إنها لا تعطي نموذجا جيدا في حماية المناخ.

وطالب النشطاء بولندا بأن تقوم، عقب صدور بيان المؤتمر، باتخاذ أفعال من شأنها المساعدة في الانتقال العادل من استخدام الوقود الأحفوري إلى استخدام مصادر طاقة قليلة الانبعاثات وحامية للمناخ.

ورأى الناشطون البيئيون أن على بولندا عمليا أن تعلن عن التخلي عن استخدام الفحم في إنتاج الطاقة، واتهموا حكومة وارسو بأنها مستمرة في دعم قطاع الفحم.