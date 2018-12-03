كييف تتوقع دعم واشنطن لها فى قضية الإفراج عن البحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا

قالت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني إيرينا هيراشينكو، إن بلادها تتوقع دعم الولايات المتحدة الأمريكية لها كشريك استراتيجي في قضية الإفراج عن البحارة الأوكرانيين وغيرهم من السجناء السياسيين لدى روسيا.



وأضافت هيراشينكو- عقب اجتماعها مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية جورج كينت، والسفيرة الأمريكية في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، في كييف- أن اللقاء تناول القضايا الأمنية، وفرض البلاد للأحكام العرفية، ووضع البحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا، ووزارة شئون المحاربين القدامى الجديدة وخطة عملها، حسبما أفادت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.



وأشارت إلى أنهما بحثا أيضا قضايا الأمن والوضع في دونباس وشبه جزيرة القرم، والإفراج عن الرهائن، قائلة "نحن في انتظار الدعم في هذه الأمور من شريكنا الاستراتيجى، خاصة في إطلاق سراح البحارة وغيرهم من السجناء السياسيين والرهائن من السجون الروسية".



من جهته، قال كينت إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم أوكرانيا في حماية سلامتها الإقليمية وسيادتها.

يذكر أنه في 25 نوفمبر المنصرم أطلقت سفن روسية النار على ثلاث سفن أوكرانية متجهة من ميناء أوديسا إلى ميناء ماريوبول، واحتجزت السفن في مضيق كيرتش وكان عليها 24 بحارًا.

