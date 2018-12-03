قرقاش: انسحاب قطر من "الأوبك" إقرار بانحسار نفوذها

علق وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، على قرار قطر الأخير بانسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك"، مشيرًا إلى أن القرار القطري يحمل بعدًا سياسيًا يعكس انحسار نفوذ الدوحة في ظل استمرار المقاطعة العربية لها.



وكتب قرقاش في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك، إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية".



وأضاف: "الشق الاقتصادي للانسحاب أقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت، توقعوا بدء هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك".



وأعلنت قطر في وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2019، لتصبح بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تقرر الانسحاب من المنظمة.



وقال وزير قطر لشئون الطاقة سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي بالدوحة، إنه تم إبلاغ المنظمة بالقرار قبل المؤتمر، مشيرًا إلى أن القرار يعكس رغبة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرًا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال.



واعتبر الكعبى أن تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط في أوبك محدود، مؤكدًا أن قرار الانسحاب لم يكن سهلًا، خاصة أنها ظلت عضوًا في المنظمة طوال 57 عامًا منذ عام 1961.



وشدد الوزير القطري على أن انسحاب قطر من المنظمة يرجع إلى أسباب فنية واستراتيجية، وليس لأسباب سياسية على حد قوله، كما شدد على أن الدوحة ستواصل الالتزام بجميع التعهدات مثل أي دولة خارج أوبك.



ونوه سعد الكعبي، إلى أن قطر ستحضر الاجتماع المقبل لمنظمة "أوبك" المقرر عقده في وقت لاحق هذا الشهر باعتباره آخر اجتماع ستحضره كعضو في المنظمة.