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عالم
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:00 م

بوروشنكو يقدم إلى البرلمان مشروع قانون بإلغاء معاهدة الصداقة مع روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو
dostor.org/2420960

قدم الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، اليوم الاثنين، إلى البرلمان الأوكراني مشروع قانون لإنهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الروسي.

ووفقا للموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، فإن الوثيقة "تم تقديمها لتنظر فيها قيادات البرلمان"، ولم يتم نشر نص مشروع القانون بعد.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية،أنه في 17 سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس بترو بوروشنكو قرار مجلس الأمن القومي الأوكراني في 6 سبتمبر 2018 بإنهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا.

وكان من المتوقع أن تكون وزارة الخارجية الأوكرانية قد أبلغت روسيا في 30 سبتمبر الماضي حول انهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الروسي التي أبرمت في 31 مايو 1997.
وأرسلت وزارة الخارجية الأوكرانية في 22 سبتمبر الماضي، إخطارا لروسيا حول عدم تمديد معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة.

وتم التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الروسي في كييف في 31 مايو 1997، وبموجب شروط المعاهدة، تعهد الطرفان، على وجه الخصوص، بـ "احترام السلامة الإقليمية والسيادة" لكلتا الدولتين.

جدير بالذكر أن أوكرانيا وروسيا يشهدان توترا في العلاقات على خلفية احتجاز روسيا لثلاث سفن أوكرانية وبحارتها الـ 24 في مضيق كيرتش وعدم الافراج عنهم حتى الآن.

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