وزير البيئة الروسي: لا نرى أسسا لإعادة النظر في اتفاقية باريس للمناخ

أعلن وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، دميتري كوبيلكين، أن روسيا لا تعتبر أنه من الضروري إعادة النظر في اتفاقية باريس للمناخ.



وقال الوزير الروسي - في كلمة على هامش المؤتمر العالمي للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المنعقد بمدينة كاتوفيتسا البولندية اليوم الاثنين - وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، "لا أعتقد أنه حان الوقت المناسب لإعادة النظر في اتفاقية باريس، فلا توجد هناك أي أسس لذلك"، لافتا إلى أن "هذا ما كانت تدعو إليه الولايات المتحدة التي قررت الانسحاب من الاتفاقية".



وأضاف "يمكن أن نتحدث عن تشديد الأهداف الوطنية لتخفيض غازات الاحتباس الحراري، ولكن الأسس لذلك ليست موجودة الآن".



وكانت الدورة الـ 24 لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP24) قد انطلقت في مدينة كاتوفيتشي البولندية، أمس، بمشاركة ممثلين عن 200 دولة.