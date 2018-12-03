مصرع اثنين من اللاجئين السوريين فى لبنان

أدى حريق نشب فى مخيم ببلدة اليمونة شرقى لبنان، فجر اليوم الإثنين، إلى وفاة لاجئين سوريين، أحدهما طفل.



وقال نائب رئيس البلدية، حسين شريف، إن الحريق الذي اندلع فجرًا أسفر عن "احتراق 23 خيمة من أصل نحو 70 موجودة في المخيم، كما توفي رجل في الـ 46 من العمر، وطفل عمره سبع أو ثماني سنوات"، كما نقلت وكالة "فرانس برس".



وأشار شريف إلى أن أسباب الحريق ليست واضحة حتى الآن، وقال: "يبدو أن أحدهم ترك نيران المدفئة شاعلة ليلًا أو قد يكون ماسًا كهربائيًا"، موضحًا أن: "انفجار برميل مازوت فى إحدى الخيم كان السبب وراء انتشار الحريق".



وتعرضت مخيمات اللاجئين السوريين مرات عدة لحرائق خلال السنوات الماضية.



وتولت فرق إطفاء الدفاع المدنى، إخماد النيران وسط صعوبة فى الرؤية بسبب الضباب الكثيف والدخان.



ويقدر لبنان وجود نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات مفوضية شئون اللاجئين عن وجود أقل من مليون.



ويعيش اللاجئون وسط ظروف صعبة بعضهم فى مخيمات عشوائية ويعتمد قسم كبير منهم على مساعدات تقدمها منظمات إنسانية.