القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
مصر
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:56 م

الري: إزالة 17 حالة تعدٍ على نهر النيل في 4 محافظات

الري: إزالة 17 حالة
dostor.org/2420954

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، حملة مكبرة، اليوم الإثنين، لإزالة التعديات على نهر النيل بمحافظات الجيزة، المنيا، سوهاج، أسوان.

وأسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 42186 حالة تعدٍ.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل، كأولوية أولى، للحفاظ على النهر، باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض، من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل دون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

اقرأ أيضًا
منذ يوم

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ

منذ 4 أيام

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

منذ أقل من شهر

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

الآن

شيخ الصيادين بالسويس: قوات البحرية ما زالت تبحث عن المفقودين

استعدادات بجامعة المنيا لتكريم العقيد ساطع النعماني

"التنمية المحلية" تعلن عن إغلاق مقالب قمامة رغم احتياج القاهرة

السيسى يدعو «سائقة التروسيكل» للمشاركة بالمؤتمر الوطنى للشباب

الأكثر قراءة

تنازل مقدمى البلاغ ضد رانيا يوسف بسبب فستانها "الفاضح"

هيفاء وهبي تثير الجدل بعد إطلالتها الـ"مرعبة"

غرق شوارع وسط الإسكندرية وأزمة مرورية بسبب الأمطار

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

ألبومات الصور

وجوه من شارع المعز

ذكرى وفاة أحمد فؤاد نجم

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

تنازل مقدمى البلاغ ضد رانيا يوسف بسبب فستانها "الفاضح"

هيفاء وهبي تثير الجدل بعد إطلالتها الـ"مرعبة"

غرق شوارع وسط الإسكندرية وأزمة مرورية بسبب الأمطار

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

كشكول

حقيقة عقد امتحان "وطنى" لطلاب الرابع الإبتدائي

حبس مسئولين بمدرسة "المنارة" بتهمة الاستيلاء على ربع مليون جنيه من الطلاب

"المهن التعليمية" تكشف حقيقة إقرار خصومات على رواتب المعلمين

نهضة مصر توقع بروتوكولات مع التعليم والهجرة هدفها بناء الأنسان المصري

«أولي ثانوي».. طلاب تحت وطأة التجربة الجديدة

الأمصار

اتفاق سعودي جزائري لإنشاء مجلس للتنسيق بين البلدين

لوقف سباق التسلح.. ترامب يلمح لاتفاق أمريكي صيني قريبا

بعد معاناة مع المرض.. رحيل رئيس نادي برشلونة السابق

معجزة عودة القذافي.. ورواد السوشيال ميديا: هل لازال العقيد حي؟

البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء الحروب بشكل نهائي من الكوكب

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

"ناسا": مخلوقات من الفضاء الخارجي زارت الأرض

احذر "بصمة آيفون" التي تسلبك أموالك

10 أماكن سرية لا تسمح "جوجل " بزيارتها

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

السهر الزائد يضاعف احتمالات الإصابة بالسكري

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎