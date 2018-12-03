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الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:53 م

السعودية تستضيف القمة الخليجية 9 ديسمبر بالرياض

السعودية تستضيف القمة
نيفين أشرف
dostor.org/2420951

تستعد المملكة العربية السعودية، لاستضافة أعمال القمة الخليجية فى العاصمة الرياض في التاسع من ديسمبر المقبل، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية فى نبأ عاجل لها.

يأتى ذلك فيما تسلم العاھل البحرینى الملك حمد بن عیسى، رسالة خطیة من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز، تتضمن دعوته لحضور أعمال الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.

وقالت وكالة الأنباء البحرینیة (بنا)، إن الأمین العام لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الدكتور عبد اللطیف الزیاني سلم الرسالة إلى العاھل البحریني الذي أعرب عن شكره وتقدیره لخادم الحرمین الشریفین على ھذه الدعوة.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن آلية الحضور إلى القمة الخليجية، لم تحدد بعد، وصرح قائلًا: "الآن نحن فى مرحلة توزيع الدعوات، وليس هناك شىء محدد بآلية الحضور".

وتابع الجار الله عقب مشاركته في حفل للسفارة الإماراتية بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي: "الدعوات سيستكمل توزيعها، ونتمنى بعد استكمال توزيعها، أن يكون هناك حضور على مستوى عال في القمة بالسعودية".

وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي، وكان نائب وزیر الخارجیة الكويتي خالد الجارالله، قد كشف عن قمة خلیجیة ستعقد في ديسمبر المقبل بالعاصمة السعودیة الریاض، وستحضرھا جمیع دول مجلس التعاون الخليجي، حسب تصريح صحفي أدلى به على ھامش مشاركته في احتفال السفارة الفلسطینیة في الكويت، بذكرى إعلان الاستقلال الـ30.

وأعرب الجارالله عن توقعاته وتفاؤله بأن یكون مستوى التمثيل في القمة عال، ويليق بتجربة مجلس التعاون، ویجسد حرص قادة الدول في الحفاظ على ھذه التجربة الرائدة.

وأضاف أنه منذ انعقاد القمة الأخيرة في الكويت، والنھج الكويتي معروف بتوجیھات الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، بأن: "نضع الخلاف الخليجي في إطار، وأن نسعى إلى أن نواصل آلیات عملنا الخلیجي".

وأشار إلى "أن اللجان الوزارية تجتمع في أكثر من مناسبة في دولة الكویت، وبالتالي الحرص على استمرارية وبقاء آلیة مجلس التعاون موجودة وفعالة ومستمرة ومتواصلة"، مشيرًا إلى أن ھذه القمة تمثل بارقة أمل في إعادة إحياء الجھود الھادفة لاحتواء الخلاف الخليجي الذي طال أمده.

تأتي القمة الخليجية المقبلة، في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثانى، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، مصر"، في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها التنظيمات الإرهابية، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت دولة الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف الخليجي.

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