"هازنهوتل" الأقرب لخلافة "هيوز" في تدريب ساوثامبتون

دخل رالف هازنهوتل، مدرب رازن بال شبورت لايبزيج الالماني السابق، دائرة الضوء كأقرب مرشح لخلافة مارك هيوز، الذي أقيل من تدريب ساوثامبتون المتعثر في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين.



وأقيل "هيوز" بعد دخول ساوثامبتون منطقة الهبوط مكتفيا بتحقيق انتصار واحد هذا الموسم.



ووصل "هيوز" إلى ناديه السابق في مارس بعقد قصير الأمد، وساعد الفريق على تجنب الهبوط في الموسم الماضي باحتلال المركز 17.



ووقع المدرب الويلزي على عقد لمدة ثلاث سنوات، في مايو الماضي، لكنه عجز عن تطوير الفريق هذا الموسم.



وقال النادي، في بيان: "يؤكد ساوثامبتون اليوم أنه أنهى الارتباط مع مدرب الفريق الأول مارك هيوز".



ويقبع ساوثامبتون في المركز 18، وخسر سبع مرات في 14 مباراة، وأهدر تقدمه 2- صفر، ليتعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي.



وخلال ثمانية أشهر في المنصب، حقق "هيوز"، مدرب ويلز ومانشستر سيتي وستوك سيتي السابق، خمسة انتصارات فقط في 27 مباراة بجميع المسابقات.



وكان فوزه الوحيد هذا الموسم أمام كريستال بالاس في سبتمبر الماضي.



وسيتولى مساعد المدرب، كيلفين ديفيز، قيادة الفريق في مواجهة ضد توتنهام هوتسبير في استاد ويمبلي بعد غد الأربعاء.



وتشير تقارير صحفية إلى أن هازنهوتل، الذي ترك لايبزيج في مايو بعد ضمان التأهل للدوري الأوروبي، هو الأقرب لخلافة هيوز.



وسيكون المدرب الجديد رابع مدرب يقود ساوثامبتون خلال عامين، فمنذ رحيل رونالد كومان في 2016 درب الفريق كلود بويل وماوريسيو بليجرينو.