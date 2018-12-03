ترامب: الصين تخفض الرسوم على السيارات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين وافقت على" خفض وإلغاء" الرسوم الجمركية لأقل من مستوى الأربعين بالمئة الذي تفرضه "بكين" حاليا على السيارات الأمريكية الصنع، في الوقت الذي تهدأ فيه حرب تجارية بين البلدين.



واتفق ترامب والرئيس الصيني، شي جين بينغ، على فرض رسوم جديدة خلال محادثات في الأرجنتين، يوم السبت، في إعلان هدنة بعد تصاعد التوترات بشأن التجارة وقضايا أخرى على مدى أشهر.



وفي اجتماع استمر ساعتين ونصف الساعة، وافقت الولايات المتحدة على عدم رفع مزيد من الرسوم الجمركية اعتبارا من أول يناير، في حين وافقت الصين على شراء مزيد من المنتجات الزراعية من المزارعين الأمريكيين بشكل فوري.



واتفق الجانبان على بدء مباحثات بشأن كيفية تسوية القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية، وحواجز التجارة، فضلا عن الرسوم الجمركية، والسرقة الإلكترونية.



لكن البيت الأبيض قال أيضا إن الرسوم القائمة، البالغة عشرة بالمئة المفروضة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، ستزيد إلى 25 بالمئة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في غضون 90 يوما.



وكتب ترامب، على تويتر مساء أمس الأحد: "الصين وافقت على خفض وإلغاء التعريفات على السيارات الواردة إلى الصين من الولايات المتحدة، والتي تبلغ حاليا 40 بالمئة".



ولم ترد الهيئات التنظيمية الصينية على طلبات للتعليق على الإجراء الذي قد يفيد شركات مثل تسلا وبي.ام.دبليو تقوم بتصنيع السيارات في الولايات المتحدة لتصديرها إلى الصين.



ولم تأت الدولتان على ذكر الرسوم الجمركية على السيارات في البيانات الرسمية عن اجتماع ترامب وشي.

