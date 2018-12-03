ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الأميرية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط سائق يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة بقصد الاتجار، وبحوزته أسلحة نارية ومعدات تصنيعها.



وردت معلومات للمقدم أيمن حافظ، رئيس مباحث الأميرية، مفادها مزاولة "أشرف.ك. م"، 47 سنة، سائق، سابق اتهامه في 3 قضايا، نشاطًا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وبناءً على توجيهات اللواء أشرف الجندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بداخله على: "سلاح ناري (بندقية خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم)، سلاح ناري (فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقتان من ذات العيار)،و3 هيكل فرد خرطوش بدون ماسورة، 3 ماسورة، 5 قطع ألومنيوم، هيكل بندقية صيد، 3 مقابض خشبية، سلاح أبيض (مطواة)، وأدوات تصنيع".



وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، فأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.