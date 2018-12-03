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الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:35 م

محمد الباز يكشف عن فصل جديد من فضائح الإخوان فى "90 دقيقة"

محمد الباز
محمد الباز
dostor.org/2420866

يكشف الإعلامى محمد الباز، فى حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة"، عن فصل جديد من فضائح عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعد الكشف عن فضيحة إجبار قيادي بـ"شورى الإخوان" لـ 90 شابا على ممارسة الشذوذ معه.

ويتناول الباز خلال الحلقة، تفاصيل الفضيحة المداوية داخل صفوف الجماعة الإرهابية، بعد تسريب تسجيلات صوتية دفعت شباب التنظيم للاعتراف على القيادى إبراهيم إسماعيل الذى إجبرهم على ممارسة الشذوذ معه، كاشفا عن تحركات قيادات التنظيم للتغطية على الفضيحة عقب انتشارها.

يذكر أن برنامج "90 دقيقة" يتم بثه من السبت إلى الأربعاء، في الساعة الثامنة مساءً، على قناة "المحور" الفضائية.

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