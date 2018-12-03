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الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:34 م

مارادونا يعتدي على مشجع في المكسيك

مارادونا
مارادونا
وكالات
dostor.org/2420865

استاء أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا من طريقة استقبال المشجعين له في المكسيك، فقرر أن يلقنهم درسا.

وحاول مارادونا، المدير الفني للنادي المكسيكي "دورادوس"، الاعتداء بالضرب على أحد مشجعي فريقه بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام نادي أتليتيكو سانت لويس في نهائيات دوري الدرجة الثانية في الدوري المكسيكي المحلي.

وحدث ذلك بعد المباراة، حيث انتظر مشجعو فريق "اتليتكوا" مارادونا داخل المدرجات، ورددوا أغنية مسيئة لمارادونا، سببت له الغضب، فحاول ضرب أحدهم، ولكن الحراس تمكنوا من إيقافه.

وتولى مارادونا تدريب نادي دورادوس دي سينالوا المكسيكي في شهر سبتمبر الماضي.

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