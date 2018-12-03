الأمن العام يضبط 224 طربة حشيش في القليوبية

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة مديره اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط فني إصلاح أجهزة كهربائية؛ لحيازته 224 طربة لمخدر الحشيش بالقليوبية.



تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط "خالد.م. س" 33 سنة "فني إصلاح أجهزة كهربائية، ومقيم جزيرة بلى بدائرة مركز شرطة بنها- حال استقلاله سيارة ملك والدته.



وعثر 224 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالي 50 كيلو جرام، مبلغ مالي وقدره 10000 جنيه، هاتف محمول.



وبمواجهته أمام العميد محمود جمال، مدير فرع الأمن العام بالقليوبية، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.



أمر اللواء علاء فاروق، مدير مباحث القليوبية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.