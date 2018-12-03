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محافظات
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:31 م

إقبال كبير على مبادرة "100 مليون صحة" بكفر الشيخ

إقبال كبير على مبادرة
كتب _ مصطفى عنز
dostor.org/2420863

شهدت نقاط مبادرة "100 مليون صحة"، بمحافظة كفر الشيخ، إقبالا كبيرا من المواطنين، في يومها الثالث على التوالى، والتى تتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية كـ"الضغط، والسكر، والسمنة"، بالإضافة إلى الكشف عن فيروس "سى".

وفتحت الـ215 نقطة طبية الموزعة على مراكز ومدن المحافظة، أبوابها أمام المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويستمر ذلك حتى الساعة التاسعة مساء، ولمدة 12 ساعة متواصلة، ويتم الكشف عن طريق 642 فريقا، ويتكون الفريق الواحد من طبيب وممرض ومدخل بيانات.

وواصل الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، جولاته اليومية، لمتابعة سير أعمال المبادرة، بعدد من النقاط الطبية، وكذلك الاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المترددين على معظم النقاط الطبية.

ونفى "جودة"، إدلاءه بأى تصريحات عن نتائج عدد من أجرى لهم الكشف الطبى في مبادرة "100 مليون صحة"، مشيرًا إلى أن النتائج يتم إعلانها عبر الموقع الرسمى لوزارة الصحة أولا بأول.

ودعا "جودة"، جموع المواطنين من أبناء محافظة كفر الشيخ للمشاركة والاستفادة من هذه المبادرة، والاطمئنان على صحتهم دون تحمل أدنى تكلفة، موجها الشكر لكل من ساهم في إعداد هذه المبادرة.

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