وزير الخارجية اللبنانى يصل بغداد فى زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، على رأس وفد حكومي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.



وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية، رفض الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" للأنباء، إن "زيارة باسيل، ستستمر ليومين، ومن المقرر أن يلتقى خلالها بالرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ونظيره وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم"، مضيفًا أنه "سيجرى مباحثات أيضا مع المسئولين في حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل".



وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، قد أكد خلال لقائه وزير الخارجية العراقى السابق، إبراهيم الجعفرى، في (16أكتوبر 2018)، رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.