"الاقتصاد والزراعة" الفلسطينيتان: الاحتلال يتعمد إغراق السوق بدواجن المستوطنات

قالت وزارتا الاقتصاد الوطني والزراعة الفلسطينيتان، اليوم الإثنين، إن انخفاض أسعار الدواجن في السوق الفلسطيني فوق المعدل الطبيعى، ناجم عن تعمد الاحتلال الإسرائيلي، بالتعاون مع مهربين إلى إغراق السوق الفلسطيني بدواجن المستوطنات والتخلص، مما لديها من فائض في سلع الدواجن الأمر الذي يكبد المزارع والاقتصاد خسائر كبيرة.



وأشارت الوزارتان- خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الاقتصاد مع مزارعي ومربي الدواجن ودوائر الأمن الاقتصادي- إلى الجهود التي تبذلها طواقم الرقابة والتفتيش في المؤسسات الحكومية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ذات الصلة، لمنع تهريب الدواجن الإسرائيلية، والتصدي لمحاولات المهربين إدخال الدواجن إلى السوق الفلسطينية، وخاصة في المناطق المسماة (ج)، مستغلة بذلك السيطرة الأمنية الإسرائيلية على هذه المنطقة وتعاونها لإغراق السوق الفلسطينية بهذه السلعة.



وكشفت الوزارتان عن إفشال عشرات المحاولات والصفقات بين خارجين عن الصف الوطني مع تجار إسرائيليين، لتهريب دواجن المستوطنات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية وبأسعار زهيدة، وتحت حماية قوات الاحتلال التي أطلقت النار على طواقم الرقابة والتفتيش أثناء محاولاتها التصدى لهؤلاء المهربين، لافتًا إلى ضبط وإتلاف كميات كبيرة من الدواجن المهربة التي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطن.



وأكدتا رفع مستوى التنسيق والتكاملية بين كل الشركاء للتصدى لهؤلاء المهربين، والعمل وفق الخطط المعمول بها، وبما يمكن من وضع حد لعمليات التهريب وخاصة في المناطق المسماة (ج)، التابعة أمنيًا وإداريًا للاحتلال وفق اتفاقية أوسلو، وإحداث توازن فى السوق الفلسطينية، خاصة في قطاع الدواجن.



وأشارت الوزارتان إلى قدرة الفقاسات الفلسطينية على تغطية احتياجات السوق الفلسطينية من الصوص وتوفير الاحتياج العام من خلال المزارعين الفلسطينيين.