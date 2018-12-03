القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
عالم
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:27 م

"الأسرى" تكشف عن معاناة المعتقلات داخل "الدامون"

الأسرى تكشف عن معاناة
أ ش أ
dostor.org/2420853

أفادت "هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين" بأن معتقل "الدامون" الإسرائيلي يشهد في الآونة الأخيرة اكتظاظا في الأعداد، عقب نقل أسيرات معتقل "الهشارون" إليه، عقابا لهن لاحتجاجهن على منعهن من الخروج إلى "ساحة الفورة"، وذلك رفضا لقرار إدارة المعتقل تشغيل كاميرات المراقبة، الأمر الذي لم يكن قائما قبل ذلك.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن أسيرات المعتقل يلقين معاناة كبيرة، حيث بلغ عدد الأسيرات اللاتي يقبعن حاليا في المعتقل 51 أسيرة، بينهن 22 أسيرة أُم، وأسيرتان قاصرتان (أقل من 18 عاما)، و19 أسيرة "موقوفة"، و32 أسيرة صدر حكم بحقهن، وأسيرتان "قيد الاعتقال الإداري".
وأشارت إلى أن إدارة معتقل "الدامون" تواصل إجراءاتها الاستفزازية بحق الأسيرات، فيما لا زالت كاميرات المراقبة مثبتة بساحة "الفورة"، مما يحد من حريتهن.

وأضافت أن إدارة "الدامون" لم تكتف بانتهاك خصوصية الأسيرات فقط، بل فرضت عليهن عقوبات "تنكيلية " تمثلت في عدم السماح لهن بدخول الحمام إلا في حدود.

وعلى صعيد متصل، أصدرت المحكمة العسكرية، التابعة للاحتلال الإسرائيلي في "معسكر سالم"، حكما بالسجن الفعلي لمدة سبعة عشر عاما ونصف العام بحق الأسير تامر شوكت خضير "29 عاما" من محافظة نابلس.

وأوضح "نادي الأسير"، في بيان له، أن الأسير خضير اعتقل في الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2015، بتهمة تنفيذ عملية طعن، وإلقاء زجاجات حارقة.

وأضاف أن الأسير "خضير" تعرض لاعتداء بالضرب المبرح، لدى اعتقاله مما أدى إلى إصابته بجراح بالغة، فيما يقبع حاليا داخل معتقل "جلبوع".

اقرأ أيضًا
منذ يوم

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ 4 أيام

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ اسبوع

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ اسبوع

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ اسبوع

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ أقل من شهر

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

الآن

السيسى يدعو «سائقة التروسيكل» للمشاركة بالمؤتمر الوطنى للشباب

"الصحفيين" تقترح تعديلًا تشريعيًا لمنع قيد غير خريجي الإعلام إلا بشروط

قرار غريب.. اتحاد الكتّاب يحيل يوسف زيدان للتحقيق بسبب خطاب يطالب بالموافقة على سفره لإسرائيل

"أمن القليوبية" يكشف هوية المتهمين بقتل فتاتى العبور بالرصاص

الأكثر قراءة

تنازل مقدمى البلاغ ضد رانيا يوسف بسبب فستانها "الفاضح"

تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

إحالة أوراق 3 متهمين في "مذبحة أوسيم" للمفتي

ألبومات الصور

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

فيديو.. مترو "محمد نجيب" يحتضن معرض "تراثيات 2"

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

تنازل مقدمى البلاغ ضد رانيا يوسف بسبب فستانها "الفاضح"

تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

إحالة أوراق 3 متهمين في "مذبحة أوسيم" للمفتي

كشكول

نهضة مصر توقع بروتوكولات مع التعليم والهجرة هدفها بناء الأنسان المصري

«أولي ثانوي».. طلاب تحت وطأة التجربة الجديدة

«حجازي» لـ«كشكول»: لن تحتسب درجات الصف الأول ضمن الثانوية التراكمية

«أولي ثانوى» صداع في رأس الأزهر .. «الرسوب نهائى .. الامتحانات على فترتين.. والإلغاء وارد»

بالصور.. رئيس جامعة دمنهور يترأس المنتدى الدولي للتعليم العالي

الأمصار

بعد موافقة التحالف نقل مرضى الحوثي.. جريفيث يلتقي قيادات المليشيا

خبراء يقللون من أهمية انسحاب قطر من منظمة أوبك

ليبيا تعلن انتصارها على داعش.. طرد التنظيم 400 كم باتجاه الجنوب

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الجزائري السعودي

المؤسس.. البحث عن مفاتيح الشيخ زايد

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

اكتشاف منقوشات صخرية تعود إلى 800 عام شمال الصين

دراسة: الإفراط في تناول "الثوم" قد يؤدي إلى الوفاة

10 أسباب تجعل من الصعب تكوين صداقات بعد الأربعين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تطوير علاج جديد لالتهاب المفاصل يمنع تلف الغضاريف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎