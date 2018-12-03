"الأسرى" تكشف عن معاناة المعتقلات داخل "الدامون"

أفادت "هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين" بأن معتقل "الدامون" الإسرائيلي يشهد في الآونة الأخيرة اكتظاظا في الأعداد، عقب نقل أسيرات معتقل "الهشارون" إليه، عقابا لهن لاحتجاجهن على منعهن من الخروج إلى "ساحة الفورة"، وذلك رفضا لقرار إدارة المعتقل تشغيل كاميرات المراقبة، الأمر الذي لم يكن قائما قبل ذلك.



وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن أسيرات المعتقل يلقين معاناة كبيرة، حيث بلغ عدد الأسيرات اللاتي يقبعن حاليا في المعتقل 51 أسيرة، بينهن 22 أسيرة أُم، وأسيرتان قاصرتان (أقل من 18 عاما)، و19 أسيرة "موقوفة"، و32 أسيرة صدر حكم بحقهن، وأسيرتان "قيد الاعتقال الإداري".

وأشارت إلى أن إدارة معتقل "الدامون" تواصل إجراءاتها الاستفزازية بحق الأسيرات، فيما لا زالت كاميرات المراقبة مثبتة بساحة "الفورة"، مما يحد من حريتهن.



وأضافت أن إدارة "الدامون" لم تكتف بانتهاك خصوصية الأسيرات فقط، بل فرضت عليهن عقوبات "تنكيلية " تمثلت في عدم السماح لهن بدخول الحمام إلا في حدود.



وعلى صعيد متصل، أصدرت المحكمة العسكرية، التابعة للاحتلال الإسرائيلي في "معسكر سالم"، حكما بالسجن الفعلي لمدة سبعة عشر عاما ونصف العام بحق الأسير تامر شوكت خضير "29 عاما" من محافظة نابلس.



وأوضح "نادي الأسير"، في بيان له، أن الأسير خضير اعتقل في الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2015، بتهمة تنفيذ عملية طعن، وإلقاء زجاجات حارقة.



وأضاف أن الأسير "خضير" تعرض لاعتداء بالضرب المبرح، لدى اعتقاله مما أدى إلى إصابته بجراح بالغة، فيما يقبع حاليا داخل معتقل "جلبوع".