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الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:27 م

لجنة أثرية تتابع أعمال مشروع المتحف الآتوني بالمنيا

المتحف الآتوني بالمنيا
المتحف الآتوني بالمنيا
الدستور
dostor.org/2420852

تابعت لجنة أثرية هندسية مكونة من إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، والمهندس وعدالله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، والدكتور محمود مبروك، مسئول العرض المتحفي، والدكتورة دليلة الكرداني، مدير المكتب الاستشاري المصمم للمتحف، وأحمد حميدة مدير عام المتحف، آخر مستجدات الأعمال بالمتحف الآتوني بالمنيا؛ تمهيدًا لاستكمال أعمال المشروع.

وأوضحت رئيس قطاع المتاحف أنه خلال الجولة ناقشت اللجنة أعمال الإعداد لتنفيذ سيناريو العرض المتحفي الجديد ووضع التصور النهائي له وأعداد قوائم للقطع المختارة، بالإضافة إلى تحديد مسارات الزيارة وتشطيبات المتحف واختيار فتارين العرض، وأنظمة الإضاءة وأجهزة الإنذار وأجهزة التأمين من كاميرات وx Ray وإطفاء الحريق.

ومن جانبه، قال المهندس أبو العلا إن الأعمال الإنشائية للمتحف بدأت عام 2002 والتي قامت بها شركة المقاولون العرب، لكن توقف العمل به عام 2011 بعد أحداث ثورة يناير تأثرًا بالأحوال الاقتصادية التي مرت بها البلاد والتي أثرت على موارد وزارة الآثار، حتى أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق قرارًا عام 2015 باعتماد مبلغ 40 مليون جنيها لاستكمال العمل بالمتحف.

وأضافت رئيس قطاع المتاحف أنه تتويجًا لجهود وزارتي الخارجية ممثلة في السفارة المصرية في برلين ووزارة الآثار وبالتنسيق مع الحكومة الألمانية وافق البرلمان الألماني "البوندستاج" على رصد 10 مليون يورو من ميزانية الحكومة الالمانية لعام 2019-2020 لاستكمال المتحف وتنفيذ سيناريو العرض المتحفي.

يذكر أن فكرة إنشاء المتحف الآتوني بدأت في 1979 بعد إتمام اتفاقية توأمة بين مدينة المنيا ومدينة هلدسهايم الألمانية ليكون أحد أهم جوانبها الثقافية لعرض الفكر الديني لاخناتون وفترة التوحيد لسرد قصة مدينة (اخت اتون) تل العمارنة لكونها جزء من محافظة المنيا وعاصمة مصر في ذلك الوقت، ومنذ عام 1979 حتى عام 1995 تم اختيار أكثر من موقع لإنشاء المتحف من بينها تل العمارنة ومدينة المنيا الجديدة حتى تم الاتفاق بين وزارة الآثار ومحافظة المنيا على تخصيص الموقع الحالي على الضفة الشرقية لنهر النيل لمدينة المنيا وعلى مساحة 25 فدان.

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