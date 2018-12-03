وزير احتياجات الدفاع لكوريا الجنوبية يشيد بتنظيم "ايديكس 2018 "

أشاد وانج جونج هونج وزير احتياجات الدفاع لدولة كوريا الجنوبية بالتنظيم الجيد للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2018 "، مشيرا إلى أنه كمعرض يقام للمره الأولى إلا أنه اجتذب الكثير من الشركات العالمية وكان من الضروري مشاركة الشركات الكورية في هذا المعرض.



وأضاف خلال استقبال الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي له اليوم الإثنين، على هامش فاعليات معرض "إيديكس 2018 "، أنه قام بالمرور على الجناح المصري واذهله ما اطلع عليه من تكنولوجيا متقدمه في مجال تصنيع السلاح بمصر، مشيرًا إلى أنه سيتم التعاون بين الجانبين من خلال اللجنة الثنائية المشتركة لدراسة أوجه التعاون المستقبلي والتي من أهمها التعاون في مجال الذخيرة والهاونزر.



من جانبه، رحب العصار بـ"وانج جونج هونج " والوفد المرافق له، مؤكدا على العلاقات التاريخية الثنائية للبلدين الصديقين، إلى جانب تثمين المشاركة الفعالة لعدد 9 شركات كورية فى هذا المعرض الذي يعد من أهم المعارض علي المستوي الإقليمي والعالمي ويعتبر ملتقي لتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية بين المشاركين كما يعد فرصة للإطلاع على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الصناعات الدفاعية في دولة كوريا الجنوبية وتبادل الخبرات بينها وبين شركات الإنتاج الحربي والشركات المصرية والعالمية المشاركة في المعرض.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء أهم معروضات الشركات المشاركة في المعرض وأهميته لفتح مجالات للتعاون المشترك، وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي تعتبر قاعدة صناعية يتم الانطلاق منها إلى عقد شراكة مع الشركات المناظرة لها من دولة كوريا الجنوبية.