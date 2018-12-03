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الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:25 م

تداول 15 سفينة بميناء دمياط

تداول 15 سفينة بميناء
حسام فهمي
dostor.org/2420847

استقبل ميناء دمياط، اليوم الاثنين، سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر الميناء 903 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51075 من البضائع العامة، منها عدد 91 سيارة نقل محملة بـ 4632 طن قمح.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 147928، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29247 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 927 طن يوريا و11900 طن ملح و6399 طن رمل و952 طن داي أمونيوم و800 طن أرز.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 287 حاوية مكافئة وحركة الوارد 143 مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 775 حاوية مكافئة.

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