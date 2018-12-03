رئيس مجلس الدولة يختتم زيارته للسعودية

التقى المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة والوفد القضائي رفيع المستوى المرافق له، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودى؛ لتدعيم كافة أوجه التعاون والتبادل القانوني بين البلدين الشقيقين.



وزار رئيس المجلس وأعضاء الوفد المرافق له هيئة مكافحة الفساد التي تعد من أهم الأجهزة الرقابية بالسعودية، كما اطلع رئيس مجلس الدولة الجانب السعودى على الإجراءات الرسمية لردع الفساد ومكافحته وفقًا لخطة المملكة في القضاء على الفساد المالي والإداري، كما أطلع الوفد المصري الجانب السعودي على سبل التقاضي والإجراءات القضائية المصرية لردع الفساد والحفاظ على المال وسرعة إمداد الجهات القضائية بكافة وسائل المساعدة للفصل في الدعاوى.



وأشاد الجانب السعودي بما يحققه مجلس الدولة من نجاحات في شتي المجالات القانونية، وعن القسم القضائي أعرب الجانب السعودي عن فخره بلقاء شيوخ قضاة مجلس الدولة المصري وما يصدر من أحكام يطلع عليها الكافة ويتعلم منها القاضي والمتقاضي العربي.



وودع الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم السعودي رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والوفد المرافق، على زيارتهم للمملكة واللقاء بالمختصين القضائيين، وتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على المرفق القضائي ممثلًا بديوان المظالم ومحاكمه والهيئات الأخرى متمنيا دوام التوفيق والتعاون المستمر بين الجانبين.



وعبر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم عن سعادته بهذه الزيارة، واصلًا بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كما أسدى الشكر لرئيس ديوان المظالم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، معربًا عن سعادته بتعزيز أوجه التعاون بين مجلس الدولة المصرى والقضاء السعودى على بدء تفعيل بروتوكول التعاون القضائى بين الجانبين.

