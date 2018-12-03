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اقتصاد
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:21 م

سفير أوروجواي: اللحوم والألبان أبرز صادرات السوق المصري

سفير أوروجواي: اللحوم
أسماء إبراهيم
dostor.org/2420840

قال انريكي ريبيرو، سفير أوروجواي في القاهرة، إن أوروجواي تطمح فى توطيد العلاقات التجارية مع مصر لموقعها الاستراتيجي، وباعتبارها بوابة للدخول إلى الأسواق العربية وأفريقيا، مشيرًا إلى أن تصدير اللحوم ومنتجات الألبان من أبرز مجالات التعاون مع الجانب المصري بجانب القمح والفول الصويا والأرز والأدوات الزراعية، بالإضافة إلى إمكانية التعاون مع مصر فى نقل الخبرات الفنية فى مجالات المجازر وتربية الأبقار والمواشي.

وأضاف "ريبيرو" أن أوروجواي أصدر قانونا يمنع بيع الهرومونات المستخدمة لزيادة الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى اتباع نظام تتبع السلالات منذ ولادتها وحتي ذبحها، وهو ما يؤكد على جودة وسلامة اللحوم الحية والمجمدة، مشيرًا إلى أن بلاده تعد أيضا من أكبر الدول المستهلكة للحوم، لافتا إلي أن 35% من الإنتاج للاستهلاك المحلي، و65% يتم تصديره.

جاء ذلك خلال لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحافظ فلوريدا، بجمهورية أوروجواي.

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