اكتشاف منقوشات صخرية تعود إلى 800 عام شمال الصين

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة شانشي شمالي الصين اكتشاف منقوشات صخرية يعتقد أنها تعود إلى 800 عام.



وقال وانغ شياو مي المسؤول بمكتب التراث الثقافي المقاطعة- في تصريح اليوم الإثنين- إن المنقوشات تم العثور عليها في موقع محلي للمناظر الطبيعية في قرية شيفوسي ببلدة يوشيانغ في مدينة يونغجي، أثناء قيام موظفي الموقع بتمهيد طريق للسياح، مشيرا إلى أنه يمكن التعرف على 41 مقطعا صينيا في الصخرة التي يبلغ طولها 1.2 متر وعرضها 1.5 متر.



وأضاف شياو مي أن المنقوشات التي سجلت أعمال بناء أحد الطرق، تم نحتها في عام 1175 خلال أسرة جين (1115-1234)، لافتا إلى أنه تم العثور على أكثر من 10 منقوشات صخرية في أودية يونغجي تعود بشكل رئيس إلى أسر سونغ (960-1276) ويوان (1271-1368) ومينغ (1368-1644) وتشينغ (1368-1912).



ولفت إلى أن أغلب محتويات هذه المنقوشات تسجل أعمال بناء طرق جبلية وطرق خشبية.



في سياق متصل، أعلن متحف الفن "تشيتشو" في منطقة فنغفنغ بمقاطعة خبي شمالي الصين اكتشاف وسادة خزفية مزينة برسم لعب أطفال "تسوجيوي" (رياضة صينية تقليدية: ركل الكرة).



وقال رئيس المتحف آن جي هنغ– في تصريح اليوم الإثنين- إن الوسادة الخزفية تعود إلى نحو 900 سنة في عهد أسرة جين الإمبراطورية (1115-1234 ميلاديا)، ويبلغ طولها 31.3 سنتيمتر وعرضها 23.3 سنتيمتر وارتفاعها 11.3 سنتيمتر مع قاع مسطح ومركز مقعر.



وأضاف هنغ أن الوسادة الخزفية لا تعد تحفة تمثيلية لتصوير الأطفال من بين الخزف فحسب، بل قطعة أثرية مهمة تعكس تاريخ "تسوجيوي" في عهد أسرة سونغ الإمبراطورية.



وبدأت "تسوجيوي" التي تعرف بأنها رياضة صينية تقليدية تشبه كرة القدم الحديثة في عصر تشونتشيو والممالك المتحاربة، وازدهرت في عهد أسرة سونغ الإمبراطورية.