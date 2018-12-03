أتلتيكو مدريد: "كوستا" يجري عملية جراحية الأسبوع الجاري

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أن مهاجمه الإسباني دييجو كوستا سيخضع لعملية جراحية هذا الأسبوع في البرازيل، ويتوقع أن تبعده عن الملاعب لأسابيع.



وقال النادي - في بيان صادر اليوم الإثنين- إن كوستا سيخضع للعملية بسبب الآلام التي يعاني منها في القدم اليسرى.



وأضاف النادي أن اللاعب الذي سبق له الخضوع لعملية جراحية في العظمة الخامسة في مشط القدم اليسرى قبل 12 عامًا، عاوده الشعور بهذه الآلام، وبعد تقييم الخيارات المختلفة تم اتخاذ القرار بأن تجرى العملية في البرازيل بإشراف الجهاز الطبي لأتلتيكو مدريد.