"التضامن" تسعى لحل مشكلات صرف "محب" للتأمينات بالمحلة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تقرر عقد اجتماع، اليوم الإثنين، بين رئيس قطاع شئون المناطق بالصندوق الحكومي بالتأمينات الاجتماعية، ورئيس المنطقة الغربية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحل مشكلات صرف "محب"، منفذ صرف المعاشات التابع لمكتب تأمينات المحلة أول، دون تأخير.



وأضافت الوزارة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أصحاب المعاشات في هذه المنطقة يجتمعون في ساعات متأخرة ليلًا قبل اليوم الأول من الشهر وقبل فتح المكتب، موضحة أن التزاحم يكون في اليوم الأول وتبدأ الأعداد في الانخفاض من اليوم الثاني.



وأشارت إلى أنه رغم أن صرف معاشات ديسمبر الجارى، وافقت يوم السبت والذى يعد إجازة رسمية، إلا أنه تم تكليف مندوبي الصرف وتم الصرف لهم، بدءًا من الأول من ديسمبر.



