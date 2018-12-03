بث مباشر .. مباراة نابولي وأتلانتا اليوم الاثنين 3-12-2018 في الدوري الايطالي يوتيوب HD

في ختام الجولة الـ 14 يستضيف فريق اتلانتا نظيره نابولي مساء اليوم الاثنين 3-12-2018 ضمن منافسات الدوري الايطالي لكرة القدم، على ملعب تلتيتي ازوري دي ايتاليا معقل فريق اتلانتا.





سيكون الدستور الرياضي معكم لحظة بلحظة للبث الحي والمباشر لمباراة اليوم القوية التي تجمع بين نابولي واتلانتا في الدوري الايطالي، اتلانتا الذي يقدم مستويات رائعة في الفترة الاخيرة في الكرة الايطالية , وستكون المباراة خير ختام لتلك الجولة التي شهدت قمتين اخريتين جمعت الاولي بين انتر ميلان وفيورنتينا والثانية بين روما واليوفي في جولة ساخنة من الدوري الايطالي.





بث مباشر مباراة اتلانتا ونابولي، المباراة ستحمل الرقم 105 بين الفريقين الكبيرين حيث فاز نابولي في 46 لقاء مقابل 27 انتصار لصالح اتلانتا وتعادل الفريقين في 31 مباراة وسجل لاعبي نابولي 141 هدف في مقابل 107 هدف لصالح لاعبي اتلانتا وانتهت اخر مواجهة بين الفريقين بفوز نابولي بهدف نظيف في مباراة الدور الثاني من الموسم الماضي من الدوري الايطالي، اتبع رابط المباراة أسفل هنا قبل الوقت الاصلي لها، أتلانتا Vs نابولي البطولة : الدوري الايطالي (الأسبوع 14) القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 الملعب : ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا المعلق : محمد بركات .





موعد المباراة :

10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:30 مساءاً بتوقيت مصر .

9:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:30 مساءاً بتوقيت العراق .



