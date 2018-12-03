الصين تشيد بالاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن التجارة

أشادت الصين اليوم الإثنين، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة بشأن التجارة، وذلك

بعد يومين من اتفاق رئيسي البلدين على وقف إطلاق النار في حربهما التجارية المستمرة منذ أشهر.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين، في بكين، إن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب، "لا يسهم بصورة فاعلة فقط في الحيلولة دون اتساع الخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وإنما أيضا يفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك ومصلحة الجانبين".



وأضاف المتحدث جينج شوانج أن فريقين تجاريين من الجانبين يعملان حاليا من أجل التوصل إلى "اتفاق واضح" لوقف الحرب التجارية.



ولم يعلق المتحدث على وجه التحديد على تغريدة لترامب قال فيها إن الصين تعهدت "بتخفيض الرسوم ورفعها عن السيارات" الواردة إليها من الولايات المتحدة، والتي تصل نسبتها حاليا إلى 40%.



وأغلقت الأسهم الصينية اليوم على ارتفاع، بعد الإعلان عن هدنة تجارية لمدة 90 يوما. وقفز مؤشر شنجهاي بنسبة 2.57% بنهاية تعاملات اليوم، كما أغلق مؤشر بورصة شنتشن بارتفاع بـ3.34%.



كما ارتفع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج للأوراق المالية بنسبة 2.55% في نهايةالتعاملات.



كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق من العام الحالي رسوما جمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار، وردت الصين برسوم على سلع أمريكية قيمتها 110 مليارات دولار، بينها سيارات وطائرات وفول صويا.



وقبل التوصل إلى اتفاق كان ترامب يهدد بزيادة الرسوم الحالية وفرض رسوم على باقي واردات بلاده من الصين، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 500 مليار دولار سنويا.