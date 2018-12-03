"الصحفيين": 20 يومًا لتأهيل الصحفي بمعهد التدريب قبل قيده

قال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، إنه أول من اقترح إنشاء معهد التدريب بالنقابة قبل أي مسئول نقابي حالي أو سابق، مستطردًا: "أنا أول من طالبت مجلس النقابة فى عهد ضياء رشوان، إبان توليه منصب النقيب، بنقل الدورات من جامعة القاهرة إلى نقابة الصحفيين لتعزيز مهارات الصحفيين، بدلًا من تمرينهم 6 أيام فقط"، بالإضافة إلى تحقيق ربح مالي للنقابة، وتوريد بما يقرب من 900 ألف جنيه إلي خزينتها بشكل سنوي، بدلًا من جامعة القاهرة.



وكشف «عبد المجيد» عن تفاصيل التدريب بمعهد النقابة بدءًا من الدورات القادمة، موضحًا أن الزملاء الذين تقدموا بأوراق قيدهم بالنقابة سيتم خضوعهم للدراسة لمدة 20 يومًا لكل صحفي، مشيرًا إلى أن أول 10 أيام سيتم فيها تدريب الجميع، وسيتم دارسة مواد مشتركة مثل فنون التحرير الصحفي ومبادئ التحقيق والصورة والتصوير وصحافة الفيديو وطريقة توظيفها فى المحتوى، والأخطاء اللغوية والإملائية الشائعة، وغيرها من المواد الصحفية، مشيرًا إلى أن هناك برنامجا متكاملا لتأهيل الصحفي بشكل متكامل.



وأوضح أنه سيكون اليوم التدريبي للمتقدم 6 ساعات، بواقع ساعتين فى المحاضرة الواحدة، يتخللها نصف ساعة راحة بين المحاضرات، ليحصل المتدرب على 60 ساعة تدريبية فى العشرة أيام الأولي.



أما العشرة أيام الأخيرة فسيتم فيها تقسيم الزملاء بحسب التخصص، سواء فى مجال الديسك أو التصحيح أو الترجمة أو التصوير أو المحررين، وستكون عبارة عن 3 أيام مشتركة و7 أيام تخصص، لافتًا إلى أن محرري الرياضية سيتم تدريبهم من نقاد رياضيين.



ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجان ثلاثية من خبراء المهنة والمدربة لتقييم الخاضعين للتدريب باختبارات تحريرية، مشيرًا إلى أن الدرجة التي سيحصل عليها الصحفي سيتم وضعها فى ملف القيد الخاص به لعرضه على لجنة القيد بالنقابة التى ستأخذ القرار المناسب.