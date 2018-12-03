التحالف الدولى يقصف معاقل "داعش" قرب ديالى

قصف طيران التحالف الدولي اليوم الإثنين، معاقل لتنظيم "داعش" في قرية (قوري جاي) بمنطقة كرميان بالقرب من محافظة ديالي.



وقال قائد قوات البيشمركة جمال واراني - وفقًا لوكالة أنباء الإعلام العراقي "واع" - إن "طيران التحالف الدولي قصف على مدى ساعة منطقة (قوري جاي) الواقعة على آخر حدود بلدة كفري مع بلدة خورماتو".



وأضاف واراني أن " الطيران قصف ما تبقى من معاقل داعش في المنطقة، حيث كان لمسلحي التنظيم تحركات في تلك الحدود مؤخرًا "، مشيرا إلى أنه " لم يتم حصر حجم الخسائر حتى الآن ".