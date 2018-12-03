القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
حوادث
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:47 م

تأجيل محاكمة ٣٠٤ متهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2420722

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الإثنين، محاكمة 304 متهمين منتمين لحركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، لجلسة 17 ديسمبر الجاري.

تضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

واعترف المتهمون بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، نظرًا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم"، مشيرين إلى أنهم رصدوا محل سكنه عدة مرات، وتم الإتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه.

وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعه، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، ووزعوا أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.

وأقر بعض المتهمين بأنه في غضون الساعة 12 ظهرًا، ظهر الدكتور علي جمعه في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين المسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبنى حركة "حسم" تلك الواقعة.

وجاءت اعترافات المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد

منذ اسبوع

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ اسبوع

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ اسبوع

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ أقل من شهر

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

منذ أقل من شهر

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

الآن

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

وزير المالية: تحسن في معدلات النمو بمصر ونسعى لخفض العجز

الرئاسة الروسية تعلق على لقاء "بوتين" و"بن سلمان" بقمة العشرين

خاص.. مصر تمنح زوراها من إندونسيا تأشيرة بمطار القاهرة

ads
الأكثر قراءة

تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

ننشر أسماء وفيات ومصابي حادث التصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف

عاجل.. مسلحون يقتلون موظفًا بمحكمة قنا ويصيبون والده

ألبومات الصور

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

فيديو.. مترو "محمد نجيب" يحتضن معرض "تراثيات 2"

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

ننشر أسماء وفيات ومصابي حادث التصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف

عاجل.. مسلحون يقتلون موظفًا بمحكمة قنا ويصيبون والده

كشكول

بالصور.. رئيس جامعة دمنهور يترأس المنتدى الدولي للتعليم العالي

«تأثير المبيدات الحشرية علي السلوك العصبي للأطفال» رسالة ماجستير بطب المنوفية

«القاصد»: ٣ مليون جنيه لشراء أجهزة معمل المهارات بطب المنوفية

«إسرائيل والعالم العربي» ندوة تثقيفية بآداب المنوفية

«المعلمين» : مبادرة القضاء على «فيروس سي» مشروع قومي

الأمصار

خليجية تشتري حجابا من الذهب

برافعة شوكية.. مواطن أمريكي يعترف بمحاولته اغتيال ترامب

ترشيح نيجيرفان بارزاني لرئاسة إقليم كردستان بالعراق

عمران خان: تلقيت رسالة من ترامب لمساعدته في السلام بأفغانستان

الرئيس الفلسطيني يجتمع مع بابا الفاتيكان في إيطاليا

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

10 أسباب تجعل من الصعب تكوين صداقات بعد الأربعين

السلطات الفلبينية تصطاد تمساحًا عملاقًا

صورة تكشف إصابة طفلة بالسرطان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

تطوير علاج جديد لالتهاب المفاصل يمنع تلف الغضاريف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎