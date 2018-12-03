تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 3 متهمين، بينهم مسجلان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الشروع في قتل ضابط بسبب مشاجرة حول ركن سيارة بمنطقة المقطم.



كانت النيابة قررت، في وقت سابق، إخلاء سبيل ضابط مباحث الأموال العامة، أطلق النيران على سائق بقصد الدفاع عن النفس، وحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة تهم الشروع في قتل وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص أو مسوغ قانوني للمتهمين.



وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة، وسائق، للخلاف على ركن سيارة، على إثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء، وتعدوا على الضابط بالضرب، مما اضطره لإخراج سلاحه الميري وأطلق الرصاص في الهواء، واستقرت في جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله إلى المستشفى.



على الفور، انتقل رجال الأمن وتمكنوا من اصطحاب الضابط و3 أشخاص من الطرف الثاني، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة، إلى ديوان القسم، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وتمثيل الحادث وسط حراسة أمنية مشددة.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.