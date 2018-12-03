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اقتصاد
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:40 م

وزراء مالية منطقة اليورو يناقشون مصير إيطاليا

منطقة اليورو
منطقة اليورو
وكالات
dostor.org/2420712

يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، ما إذا كانوا سوف يبدأون معاقبة إيطاليا بعدما انتهكت القواعد النقدية للاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية رفضت الموازنة الإيطالية في 21 نوفمبر الماضي، في خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام فرض عقوبات على روما.

وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، إنه تم عرض المسألة على دول الاتحاد، واتفقت مع تقييم المفوضية.

ويشار إلى أنه يجب أن تتوصل الدول الأعضاء لاتفاق من أجل أن تتخذ المفوضية الإجراءات المقبلة بشأن العقوبات.

ويبلغ الدين العام الإيطالي أكثر من 130% من إجمالي الناتج المحلي، وتعد ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو، ونحو أكثر من ضعف نسبة 60% التي تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبي.

وسوف تعرض الإجراءات العقابية إيطاليا لتشديد المراقبة على مصادر تمويلها، وفي حال استمرار انتهاكها للقواعد، يجب أن يؤدي ذلك نظريا لفرض غرامات كبيرة عليها.

ويشار إلى أن هناك خلافا قائما بين بروكسل والحكومة الإيطالية منذ أشهر، حيث يتمسك مسئولو إيطاليا بصورة كبيرة بالموازنة التي سوف تصل نسبة العجز بها إلى 2.4% عام 2019.

ومع ذلك خلال الأيام الماضية، أعرب عدد من مسئولي الحكومة الإيطالية عن استعدادهم لخفض خطط الإنفاق إذا لزم الأمر.

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