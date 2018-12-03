شبكة أمريكية: انسحاب قطر من "أوبك" لن يؤثر بشكل كبير على المنظمة

علقت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية، على قرار قطر انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بينما لم يصدر أى تعليق فوري من المنظمة التي يقع مقرها في فيينا، ومن المقرر أن تجتمع هذا الشهر لمناقشة التخفيضات المحتملة في الإنتاج.



وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن قطر تنتج فقط نحو 600 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، مما يجعلها في المركز الـ11 بين أكبر منتج في منظمة "أوبك"، لافتة إلى أن خسارة الإنتاج القطري الذي يقل عن 2%من الإمدادات الإجمالية لمنظمة أوبك في اليوم، لن تؤثر بشكل كبير على وضع المنظمة في السوق.



وقال أنس الحاجي، المحلل النفطي، إن قرار قطر ليس له أي تأثير على السوق في كلتا الحالتين سواء كانت في المنظمة أو خارجها.



وأضاف الحاجي: "التكلفة بالنسبة لهم أعلى من الفائدة، وبالتالي فإن الأمر يأتي مثل إغلاق أي شركة خاسرة".



وتعتبر قطر أول دولة خارج الأعضاء المؤسسيين للمنظمة الذين انضموا إلى صفوفها في عام 1961.



وإلى جانب قطر، تضم الأوبك 15 عضوًا، بما في ذلك الجزائر، أنجولا، الكونغو، الإكوادور، غينيا الاستوائية، الجابون، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا.



ونوهت "إيه. بي. سي. نيوز"، إلى أن دولًا في الأوبك مثل الإكوادور، الجابون، وإندونيسيا، إما أنها سحبت أو علقت عضويتها في الماضى، ولكنها عادت للانضمام، وبالتالى يمكن لقطر أن تفعل الشىء نفسه.



وأشار التقرير الأمريكي إلى تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذى قال في نوفمبر الماضي، إن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والدول الحليفة للنفط، ستحتاج على الأرجح إلى خفض إمدادات الخام، ربما بما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميًا، لإعادة التوازن إلى السوق.



وأعلنت قطر صباح اليوم الإثنين، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2019، لتصبح بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تقرر الانسحاب من المنظمة.



وقال وزير قطر لشئون الطاقة سعد الكعبى، في مؤتمر صحفي بالدوحة، إنه تم إبلاغ المنظمة بالقرار قبل المؤتمر، مشيرًا إلى أن القرار يعكس رغبة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرًا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال.



واعتبر "الكعبي" أن تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط في أوبك محدود، مؤكدًا أن قرار الانسحاب لم يكن سهلًا، خاصة أنها ظلت عضوًا في المنظمة طوال 57 عامًا منذ عام 1961.



وشدد الوزير القطرى، على أن انسحاب قطر من المنظمة يرجع لأسباب فنية واستراتيجية، وليس لأسباب سياسية على حد قوله، كما شدد على أن الدوحة ستواصل الالتزام بجميع التعهدات مثل أي دولة خارج أوبك.



ونوه سعد الكعبي، إلى أن قطر ستحضر الاجتماع المقبل لمنظمة "أوبك" المقرر عقده في وقت لاحق هذا الشهر باعتباره آخر اجتماع ستحضره كعضو في المنظمة.