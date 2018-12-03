حبس عامل قتل طفله الرضيع بسب بكائه في الحوامدية

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس عامل متهم بقتل طفله لكثرة بكائه، بالحوامدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.



كان مركز شرطة الحوامدية تلقى إخطارا من مستشفى "أبوالريش"، يفيد بوصول "إسلام" 4 أشهر، مصابا بكدمات في مناطق متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى زرقان وتورم بالوجه، ومصاب بنزيف في المخ، وأنه توفى بعد فترة من إيداعه المستشفى.



وكشفت التحقيقات عن أنه تم استدعاء والدى الطفل لسؤالهما، وادعيا أنه سقط على الأرض، مما أدى إلى إصابته، فيما كشفت التحريات كذب تلك الرواية، واتضح أن الزوجة خرجت لقضاء بعض الاحتياجات المنزلية، وتركت الطفل بصحبة والده.



وتابعت التحريات أنه بعد فترة من مغادرة الأم للمنزل بدأ الطفل في البكاء، فحاول والده إسكاته، ولكنه فشل فى ذلك، مما دفعه إلى ضربه فأصيب جراء ذلك، وفور عودة زوجته أخبرها بأنه سقط منه، وقد حاول معالجته في المنزل لمدة يومين، ولكن حالته ساءت فذهب به للمستشفى لعلاجه ولكنه توفى.