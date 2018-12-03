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فن
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:32 م

شاهد.. دينا فؤاد في كواليس فيلم "قرمط بيتقرمط"

شاهد.. دينا فؤاد
منار إبراهيم
dostor.org/2420700

تحرص الفنانة دينا فؤاد على التواصل مع جمهورها بصفة مستمرة، فشاركته صورة لها عبر "إنستجرام" من داخل كواليس فيلم "قرمط بيتقرمط" أثناء تصوير بعض المشاهد وسط الصحراء.

"قرمط بيتمرمط" بطولة أحمد آدم، مي سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، بيومى فؤاد، انتصار، محمد ثروت، من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وإخراج أسد فولاد كار.

ويحاول "آدم" الانتهاء من تصوير باقي المشاهد على قدم وساق خلال الأيام المقبلة ليلحق بموسم رأس السنة المقبل.

ومن المفترض أن ينتهي من العمل بالكامل خلال أسبوع، ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج والمكساج تمهيدًا لتوزيعه بدور العرض السينمائي.

شاهد.. دينا فؤاد في كواليس فيلم "قرمط بيتقرمط"
شاهد.. دينا فؤاد في كواليس فيلم "قرمط بيتقرمط"
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