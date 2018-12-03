تأجيل محاكمة 28 متهمًا بـ"إعلام الإخوان"

أجّلت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 28 متهمًا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، لجلسة 5 ديسمبر لاستكمال المرافعة.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



والمتهمون المحبوسون هم: هاني عوض ومحمد عبدالله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد إمام حشاد وعادل عبدالرشيد وأحمد على عبدالعزيز ومجدى محمد محمد عمارة وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد.



وتبين من قرار الاتهام أن 19 متهمًا "هاربون" وهم: حسام الدين عاطف ومحمد عبدالعزيز محمد شوبير "مقيم حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية"، وهشام كامل عبدالحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبدالفتاح وتوفيق على على حسن وعبدالحكم محمد عبدالغنى ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبدالدائم وعمر عبدالواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبدالحليم ومصطفى محمد مصطفى.



كان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهمًا، بينهم 19 هاربين، والباقي تمت إحالتهم محبوسين، ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة، وتم إخطار الإنتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة.



حدثت الواقعة في غضون 2018،2017 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها، وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بتأسيس وتولى قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة المجلس المصرى للتغيير التى تحرض ضد مؤسسات الدولة، وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.