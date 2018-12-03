خالد البطش: الانقسام أصبح خطرًا كبيرًا على القضية الفلسطينية

صرّح خالد البطش، القيادى بحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، بأن حركته تقدمت بالفعل للقاهرة بطلب لعقد الإطار القيادى المؤقت.



وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عقد الإطار القيادى المؤقت يعد المدخل العملى والحقيقى لإعادة شمل الوحدة الوطنية من جديد واستعادتها.



وأوضح "البطش" أن عقد الإطار القيادى يمثل ضم كافة الأمناء العامين لمختلف الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسهم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، لمناقشة الأوضاع الحالية، وإنهاء حالة الانقسام.



وأشار إلى أن اللقاءات الفردية أضاعت الكثير من الوقت، وأدت إلى إصابة الشارع الفلسطينى بالإحباط نتيجة عدم ظهور أى دلائل أو مؤشرات إيجابية حول إتمام المصالحة.



وأكد أن الانقسام أصبح خطرا كبيرا على القضية الفلسطينية، ولا بد من استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.