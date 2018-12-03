القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
عالم
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:29 م

المؤتمر العربي لإدارة المستشفيات يؤكد ضرورة تعزيز الرعاية الصحية

المؤتمر العربي لإدارة
أ ش أ
dostor.org/2420693

أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أهمية ‏تعزيز خدمات الرعاية الصحية، بالاعتماد على تجربة المريض، وبقية الأطراف المعنية بالعملية الصحية.

جاء ذلك في كلمة "القحطاني" التي ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي السابع عشر للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات "حوكمة خدمات الرعاية الصحية"، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقال إن المؤتمر يمثل مسيرة ناجحة لدعم القطاع الصحي العربي، وهو يهدف لتوفير منصة عربية يتم من خلالها طرح ومناقشة القضايا والتحديات ذات الصلة بالصحة العامة للمواطن العربي.

وأضاف إن مسيرة المؤتمر ما كان لها أن تستمر لولا التعاون والدعم الذي يقدم للمنظمة من الشركاء.

وأوضح أن هذا المؤتمر يهدف إلى مناقشة كيفية الاستفادة من مفاهيم وآليات وإجراءات الحوكمة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية، وذلك بالاعتماد على تجربة المريض، وبقية الأطراف المعنية بما في ذلك مقدمي الخدمة، كما يهدف إلى الاستفادة من التجارب الدولية ذات الصلة بموضوع المؤتمر.

وأكد "القحطاني" على الأهمية البالغة لموضوع الحوكمة وما تشكله من فرصة للمؤسسات والمجتمعات لتعزيز دور المواطن واشراكه في صناعة القرار بما يلبي احتياجاته ويحقق رضاه عن الخدمات المقدمة بما في ذلك خدمات القطاع الصحي.

وأشار إلى بعض الملاحظات حول مفهوم الحوكمة: منها ان الحوكمة ليست مرادف للحكومة وأن الحوكمة قد تكون على نطاق عالمي أو نطاق وطني على نطاق المجتمع او على نطاق المنظمة.

ولفت إلى ماقاله الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان من أن الحوكمة الجيدة ربما تكون العامل الوحيد والأهم للقضاء على الفقر والمساهمة في تحقيق التنمية.

وقال "القحطاني" إن الحوكمة تتأثر بثقافة المجتمع وبطريقة عمل مؤسساته وهدفها النهائي هو أن يكون للمواطن صوت ودور في صناعة القرارات ذات الصلة بالقضايا العامة.

كما أكد أن الحوكمة الفاعلة تتطلب المشاركة والمساءلة والشفافية والعدالة وتطبيق القانون والأداء الذي يستجيب لاحتياجات الناس.

وأعرب عن إمله أنه في التوصل من خلال جلسات المؤتمر إلى الخصائص والسمات والآليات والاجراءات الجيدة والفاعلة للحوكمة ذات الصلة بخدمات الرعاية الصحية، وفِي إعداد دليل اجرائي لحوكمة خدمات الرعاية الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور سعيد الحاضي مدير إدارة الصحة بجامعة الدول العربية أن الجامعة تعطي أولوية لقضايا الصحة.

وقال الحاضي - في كلمة الجامعة العربية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر- لقد أقر مجلس وزراء الصحة العرب الخطة الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة لضمان مجتمع عربي معاف صحيا وضمان الرعاية الصحية الأولية بتوفير خدمات صحية سهلة الوصول وتلبية احتياجات المجتمع العربي وبجودة عالية من أجل صحة أفضل للجميع.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تضمنت ستة أهداف كان هدفها الخامس يحمل عنوان الحوكمة - تعزيز وتمكين القيادة.

وقال إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بصدد مناقشة تطوير وتحديث هذه الاستراتيجية لكي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وتواكب المستجدات العربية والدولية في مجال الصحة.

وشدد على أن الحوكمة الرشيدة هي الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات والتي تنعكس في شكل ممارسات وسياسات تقوم على الكفاءة والفاعلية والاستجابة والعدالة والشفافية والمشاركة والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.

وقال: ولذلك لابد من وضع بروتوكولات ومعايير واضحة التفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في خدمات الرعاية الصحية الأولية مع وضع نظم دقيقة للتقييم بشكل دوري.

كما أكد ضرورة تعزيز وتسهيل مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تحديد الاحتياجات في مجال الرعاية الصحية الأولية وذلك عن طريق استطلاع رأي المرضى.

وينظم هذا المؤتمر من قبل المنظمة العربية للتنمية الادارية إحدى منظمات جامعة الدول العربية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الصحة والسكان، وكذلك المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ 4 أيام

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ اسبوع

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ اسبوع

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ اسبوع

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ أقل من شهر

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

الآن

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

وزير المالية: تحسن في معدلات النمو بمصر ونسعى لخفض العجز

الرئاسة الروسية تعلق على لقاء "بوتين" و"بن سلمان" بقمة العشرين

خاص.. مصر تمنح زوراها من إندونسيا تأشيرة بمطار القاهرة

ads
الأكثر قراءة

تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

ننشر أسماء وفيات ومصابي حادث التصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف

عاجل.. مسلحون يقتلون موظفًا بمحكمة قنا ويصيبون والده

ألبومات الصور

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

فيديو.. مترو "محمد نجيب" يحتضن معرض "تراثيات 2"

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

ننشر أسماء وفيات ومصابي حادث التصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف

عاجل.. مسلحون يقتلون موظفًا بمحكمة قنا ويصيبون والده

كشكول

بالصور.. رئيس جامعة دمنهور يترأس المنتدى الدولي للتعليم العالي

«تأثير المبيدات الحشرية علي السلوك العصبي للأطفال» رسالة ماجستير بطب المنوفية

«القاصد»: ٣ مليون جنيه لشراء أجهزة معمل المهارات بطب المنوفية

«إسرائيل والعالم العربي» ندوة تثقيفية بآداب المنوفية

«المعلمين» : مبادرة القضاء على «فيروس سي» مشروع قومي

الأمصار

خليجية تشتري حجابا من الذهب

برافعة شوكية.. مواطن أمريكي يعترف بمحاولته اغتيال ترامب

ترشيح نيجيرفان بارزاني لرئاسة إقليم كردستان بالعراق

عمران خان: تلقيت رسالة من ترامب لمساعدته في السلام بأفغانستان

الرئيس الفلسطيني يجتمع مع بابا الفاتيكان في إيطاليا

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

10 أسباب تجعل من الصعب تكوين صداقات بعد الأربعين

السلطات الفلبينية تصطاد تمساحًا عملاقًا

صورة تكشف إصابة طفلة بالسرطان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تطوير علاج جديد لالتهاب المفاصل يمنع تلف الغضاريف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎