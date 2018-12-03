المؤتمر العربي لإدارة المستشفيات يؤكد ضرورة تعزيز الرعاية الصحية

أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أهمية ‏تعزيز خدمات الرعاية الصحية، بالاعتماد على تجربة المريض، وبقية الأطراف المعنية بالعملية الصحية.



جاء ذلك في كلمة "القحطاني" التي ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي السابع عشر للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات "حوكمة خدمات الرعاية الصحية"، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد، وزيرة الصحة والسكان.



وقال إن المؤتمر يمثل مسيرة ناجحة لدعم القطاع الصحي العربي، وهو يهدف لتوفير منصة عربية يتم من خلالها طرح ومناقشة القضايا والتحديات ذات الصلة بالصحة العامة للمواطن العربي.



وأضاف إن مسيرة المؤتمر ما كان لها أن تستمر لولا التعاون والدعم الذي يقدم للمنظمة من الشركاء.



وأوضح أن هذا المؤتمر يهدف إلى مناقشة كيفية الاستفادة من مفاهيم وآليات وإجراءات الحوكمة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية، وذلك بالاعتماد على تجربة المريض، وبقية الأطراف المعنية بما في ذلك مقدمي الخدمة، كما يهدف إلى الاستفادة من التجارب الدولية ذات الصلة بموضوع المؤتمر.



وأكد "القحطاني" على الأهمية البالغة لموضوع الحوكمة وما تشكله من فرصة للمؤسسات والمجتمعات لتعزيز دور المواطن واشراكه في صناعة القرار بما يلبي احتياجاته ويحقق رضاه عن الخدمات المقدمة بما في ذلك خدمات القطاع الصحي.



وأشار إلى بعض الملاحظات حول مفهوم الحوكمة: منها ان الحوكمة ليست مرادف للحكومة وأن الحوكمة قد تكون على نطاق عالمي أو نطاق وطني على نطاق المجتمع او على نطاق المنظمة.



ولفت إلى ماقاله الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان من أن الحوكمة الجيدة ربما تكون العامل الوحيد والأهم للقضاء على الفقر والمساهمة في تحقيق التنمية.



وقال "القحطاني" إن الحوكمة تتأثر بثقافة المجتمع وبطريقة عمل مؤسساته وهدفها النهائي هو أن يكون للمواطن صوت ودور في صناعة القرارات ذات الصلة بالقضايا العامة.



كما أكد أن الحوكمة الفاعلة تتطلب المشاركة والمساءلة والشفافية والعدالة وتطبيق القانون والأداء الذي يستجيب لاحتياجات الناس.



وأعرب عن إمله أنه في التوصل من خلال جلسات المؤتمر إلى الخصائص والسمات والآليات والاجراءات الجيدة والفاعلة للحوكمة ذات الصلة بخدمات الرعاية الصحية، وفِي إعداد دليل اجرائي لحوكمة خدمات الرعاية الصحية.



من جانبه، أكد الدكتور سعيد الحاضي مدير إدارة الصحة بجامعة الدول العربية أن الجامعة تعطي أولوية لقضايا الصحة.



وقال الحاضي - في كلمة الجامعة العربية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر- لقد أقر مجلس وزراء الصحة العرب الخطة الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة لضمان مجتمع عربي معاف صحيا وضمان الرعاية الصحية الأولية بتوفير خدمات صحية سهلة الوصول وتلبية احتياجات المجتمع العربي وبجودة عالية من أجل صحة أفضل للجميع.



وأوضح أن هذه الاستراتيجية تضمنت ستة أهداف كان هدفها الخامس يحمل عنوان الحوكمة - تعزيز وتمكين القيادة.



وقال إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بصدد مناقشة تطوير وتحديث هذه الاستراتيجية لكي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وتواكب المستجدات العربية والدولية في مجال الصحة.



وشدد على أن الحوكمة الرشيدة هي الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات والتي تنعكس في شكل ممارسات وسياسات تقوم على الكفاءة والفاعلية والاستجابة والعدالة والشفافية والمشاركة والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.



وقال: ولذلك لابد من وضع بروتوكولات ومعايير واضحة التفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في خدمات الرعاية الصحية الأولية مع وضع نظم دقيقة للتقييم بشكل دوري.



كما أكد ضرورة تعزيز وتسهيل مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تحديد الاحتياجات في مجال الرعاية الصحية الأولية وذلك عن طريق استطلاع رأي المرضى.



وينظم هذا المؤتمر من قبل المنظمة العربية للتنمية الادارية إحدى منظمات جامعة الدول العربية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الصحة والسكان، وكذلك المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط.